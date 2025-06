Ahanor, tutti pazzi per lui! Ecco chi è il 17enne che fa litigare i top club italiani e chi è a un passo dal chiudere l’affare

Ha solo 17 anni, ma il suo nome è già al centro di un’intricata sfida di mercato tra i top club italiani. Honest Ahanor, esterno sinistro di proprietà del Genoa nato nel 2008, è il profilo che sta accendendo le strategie di Atalanta, Milan e Inter. Fisico imponente, grande velocità e una notevole capacità di spinta lo rendono uno dei talenti più promettenti della sua generazione, un terzino moderno che, nonostante la giovanissima età, ha già dimostrato di poter reggere l’impatto con la Serie A, collezionando 6 presenze nella passata stagione.

Nato in Italia da genitori nigeriani e cresciuto nel settore giovanile del Genoa, Ahanor ha bruciato le tappe, diventando il primo classe 2008 a partire titolare nel massimo campionato. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno scatenato una vera e propria asta.

Al momento, l’Atalanta sembra essere la squadra più vicina a garantirsi le sue prestazioni. La Dea, forte della sua reputazione nel valorizzare i giovani talenti, ha individuato in lui il perfetto sostituto di Matteo Ruggeri e sta spingendo per chiudere l’operazione in tempi brevi, con il pieno gradimento del tecnico Ivan Juric. I contatti con il Genoa sono continui e la distanza tra domanda e offerta si sta riducendo.

Tuttavia, la partita non è ancora chiusa. Il Milan resta fortemente interessato, vedendo in Ahanor un’opzione di grande prospettiva per il dopo-Theo Hernandez. Anche l’Inter monitora con attenzione la situazione, pronta a inserirsi qualora la trattativa con i bergamaschi dovesse subire rallentamenti. Il Genoa, consapevole del valore del suo gioiello, valuta il cartellino non meno di 15-20 milioni, una cifra importante che testimonia l’enorme potenziale del ragazzo.