AIA, dopo l’inibizione di Zappi lo scenario si fa complesso: ecco cosa sta succedendo e le prospettive future

Un nuovo capitolo si aggiunge alla saga dell’AIA: “Il Presidente inibito”. Antonio Zappi, in carica da poco più di un anno, è stato sanzionato dal Tribunale Nazionale Federale con 13 mesi di inibizione per pressioni indebite su Ciampi e Pizzi, al fine di favorire l’ascesa di Orsato e Braschi. Il Corriere dello Sport la definisce una sentenza storica: mai un presidente AIA in carica era stato inibito.



Questi 13 mesi, sommati ai 10 già accumulati in precedenti procedimenti, portano Zappi ben oltre il limite dei 12 mesi che, secondo lo Statuto FIGC e il Regolamento AIA, comportano la decadenza dalla carica. Sebbene la decadenza diventi effettiva solo dopo l’esaurimento dei gradi di giustizia endofederale, la posizione di Zappi appare ormai compromessa. Lui stesso, in una chat con i CRA, ha parlato del suo mandato al passato, difendendo il suo operato come “nell’esclusivo interesse dell’Associazione” e denunciando un attacco all'”autonomia e indipendenza” dell’AIA. I suoi legali hanno contestato la procedura, lamentando la compressione del diritto di difesa e annunciando appello.



Lo scenario si fa complesso. Il Comitato Nazionale, nonostante l’inibizione di due mesi anche per Marchesi, ha espresso solidarietà a Zappi, creando una spaccatura con la FIGC. Se il CN non dovesse cadere, si aprirebbe una fase di reggenza pro forma in attesa di nuove elezioni. Ma l’ipotesi più concreta appare quella del commissariamento dell’AIA da parte del Consiglio Federale, per riscrivere regole e norme di un’associazione ormai dilaniata da lotte intestine. Per questo scenario, si attendono le motivazioni della sentenza e la convocazione del CF.

Intanto, mentre il presidente è inibito, il designatore Rocchi continua il suo lavoro, scegliendo gli arbitri per i recuperi di campionato e per la Coppa Italia. In un clima di incertezza e tensione, l’AIA si trova ad affrontare una delle crisi più gravi della sua storia.

