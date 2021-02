AIC, Destro nominato calciatore del mese di gennaio: il comunicato

Mattia Destro ha ricevuto il premio come calciatore del mese di gennaio da parte dell’AIC: il comunicato ufficiale del Genoa

«C’è posto nella bacheca di Mattia Destro. Sarà per la stagione che sta disputando. O l’età per togliersi ancora un mucchio di soddisfazioni. Fatto sta che, nella sua collezione privata, Mattia potrà ospitare da oggi il trofeo “Il Calciatore del Mese”. E’ risultato il giocatore più votato dai colleghi per il mese di gennaio (con il 53,4% dei suffragi; 30,7% Barella, 8% Chiesa e Milnkovic-Savic). C’è di più. A consegnargli il premio, come ad aggiungere valore, il nuovo vice-presidente A.I.C. Davide Biondini. Uno di famiglia al Centro Signorini. Centrocampista dalla maglia sudata, di più, sudatissima, nel Grifone di non troppi anni fa. Dal ds Marroccu a mister Ballardini (comuni esperienze a Cagliari). Passando per lo staff, il preparatore Scarpi, il portiere Marchetti e altri. Un ritorno a casa per lui. Nel segno di Destro e nel segno di Biondini».