Ajax, colpo in attacco: in arrivo Haller dal West Ham

L’Ajax si rinforza in attacco: vicino l’acquisto dal West Ham di Sebastian Haller

L’Ajax pesca dalla Premier League e si rinforza in attacco. Secondo quanto riportato da L’Equipe, infatti, i Lancieri sarebbero a un passo dall’acquisto di Sebastian Haller del West Ham.

Il club olandese e quello londinese si sarebbero accordati per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, dilazionati in più. Il franco-ivoriano è atteso in queste ore ad Amsterdam per le visite mediche. Haller ritroverà all’Ajax Ten Hag, suo allenatore ai tempi dell’Utrecht.