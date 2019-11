Ajax: Tadic continua a trascinare Ten Hag

Tadic è uno dei giocatori più importanti dell’Ajax. Il talento serbo è un generatore enorme di occasioni per i lancieri

La scorsa strepitosa stagione di Tadic non era stato qualcosa di estemporaneo. L’ex Southampton sta continuando a fare la differenza tra le fila dei lancieri. Basti pensare che, come riporta Whoscored.com, Tadic è il giocatore che effettua più passaggi chiave in Eredivisie, ben 52.

Alle sue spalle c’è Ziyech, un suo compagno di squadra. La struttura tattica dell’Ajax è peculiare, con Tadic che interpreta con estrema efficacia il ruolo di falso nove. Libera costantemente il centro per gli inserimenti di Van de Beek.