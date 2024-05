Al Bano e l’inno in Coppa Italia, il cantante non sta più nella pelle: «Tirerò fuori il graffio dell’artista»

Al Bano ha parlato a La Presse in vista dell’inno che canterà in occasione della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus

INNO – «Non vedo l’ora, farò una esibizione a cappella e vediamo di tirar fuori qualche graffiata da artista. Più emozionato che sul palco di Sanremo? Se non c’è l’emozione si chiude baracca. Ti fa fare le cose più belle e interessanti. Non mi è mai capitato di esibirmi alo stadio per una partita di calcio, lo feci nel 2019 a Monza prima del via del Gp di F1».