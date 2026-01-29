Calciomercato
Al Hilal, colpo da 30 milioni per Inzaghi: arriva il diciottenne Kader Meite! Tutti i dettagli
Al Hilal, colpo da 30 milioni per Inzaghi: arriva il diciottenne Kader Meite! Tutti i dettagli dell’affare per l’attaccante del Rennes
L’Al Hilal piazza un colpo a sorpresa assicurandosi Mohamed Kader Meïté. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club saudita guidato da Simone Inzaghi verserà circa 30 milioni di euro al Rennes per l’attaccante classe 2007. Il giovane talento ha preferito il progetto dell’ex allenatore interista alle ricche offerte della Premier League, convinto dalla centralità nel nuovo corso tecnico.
🚨🔵 Kader Meïté to Al Hilal, here we go! Agreement in place with Rennes and also player side right now.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2026
Fee around €30m, 18 year old talent picks Al Hilal and Simone Inzaghi’s project seen as ideal step despite approaches from Premier League clubs.
Meïté set for medical next. pic.twitter.com/kMV72bticq
PAROLE – «🚨🔵 Kader Meïté all’Al Hilal, eccoci qui! Accordo raggiunto con il Rennes e anche con la squadra dei giocatori in questo momento.
Commissione intorno ai 30 milioni € , il talento diciottenne sceglie l’Al Hilal e il progetto di Simone Inzaghi visto come il passo ideale nonostante gli approcci dei club della Premier League.
Meïté pronto per la visita medica».
Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo