Calciomercato

Al Hilal, colpo da 30 milioni per Inzaghi: arriva il diciottenne Kader Meite! Tutti i dettagli

Published

3 ore ago

screen Kaider Meite

Al Hilal, colpo da 30 milioni per Inzaghi: arriva il diciottenne Kader Meite! Tutti i dettagli dell’affare per l’attaccante del Rennes

L’Al Hilal piazza un colpo a sorpresa assicurandosi Mohamed Kader Meïté. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club saudita guidato da Simone Inzaghi verserà circa 30 milioni di euro al Rennes per l’attaccante classe 2007. Il giovane talento ha preferito il progetto dell’ex allenatore interista alle ricche offerte della Premier League, convinto dalla centralità nel nuovo corso tecnico.

PAROLE – «🚨🔵 Kader Meïté all’Al Hilal, eccoci qui! Accordo raggiunto con il Rennes e anche con la squadra dei giocatori in questo momento.
Commissione intorno ai 30 milioni € , il talento diciottenne sceglie l’Al Hilal e il progetto di Simone Inzaghi visto come il passo ideale nonostante gli approcci dei club della Premier League.
Meïté pronto per la visita medica».

