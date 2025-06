Al-Hilal, guida alla squadra: storia, allenatore, giocatori

Al-Hilal, guida completa alla squadra: storia, giocatore chiave, giovane talento e allenatore. Alla scoperta delle protagoniste del Mondiale per Club

L’Al Hilal è inserito nel girone H del Mondiale per Club insieme a Real Madrid, Pachuca e Red Bull Salisburgo.

Al-Hilal: il “Capo” d’Asia

Fondato nel 1957 a Riyad, l’Al-Hilal è oggi il club più prestigioso dell’Arabia Saudita e una potenza emergente del calcio globale. Il suo nome, che significa “la mezzaluna”, fu scelto per volere del re Saud, segnando fin da subito il legame con le alte sfere del potere. Soprannominati Al-Za’eem (“Il Capo”), i biancoblù hanno dominato il panorama nazionale e continentale, diventando il club più titolato dell’Asia con quattro AFC Champions League in bacheca.

La storia del club è legata a leggende come Sami Al-Jaber, simbolo del calcio saudita, ma ha subito una trasformazione radicale con la Saudi Vision 2030. L’Al-Hilal è diventato uno dei club più attivi al mondo sul mercato, ingaggiando stelle come Ruben Neves, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinković-Savić e, soprattutto, Neymar Jr. nel 2023. Questa campagna acquisti ha sancito il suo ingresso nell’élite del calcio mondiale.

Sotto la guida di Jorge Jesus, nella stagione 2023/24 il club ha stabilito un record mondiale di 34 vittorie consecutive, dimostrando una dominanza assoluta. La tifoseria, guidata dagli Ultras Blue Power, infiamma lo stadio King Fahd International, specialmente durante il sentitissimo Riyadh Derby contro l’Al-Nassr. Oggi l’Al-Hilal è il simbolo del nuovo corso del calcio saudita: un gigante che punta al tetto del mondo.

Il giocatore che ci farà innamorare: Aleksandar Mitrović

Aleksandar Mitrović è senza dubbio l’uomo copertina dell’Al-Hilal. L’attaccante serbo è una vera macchina da gol, un centravanti classico e implacabile. La sua presenza fisica imponente, il colpo di testa letale e la freddezza sotto porta lo rendono il principale riferimento offensivo della squadra. La sua capacità di convertire le occasioni in reti è cruciale per le ambizioni dell’Al-Hilal. In un torneo come il Mondiale per Club, dove le difese sono di altissimo livello, la sua efficacia sarà fondamentale per sbloccare le partite.

Il giovane più interessante: Marcos Leonardo

Tra i giovani talenti dell’Al-Hilal, Marcos Leonardo (attaccante, classe 2003) è un nome da tenere d’occhio. Arrivato dal Benfica nel 2025, questo attaccante brasiliano ha già dimostrato un notevole fiuto del gol e un’ottima capacità di movimento. È veloce, tecnico e sa come farsi trovare al posto giusto nel momento giusto. La sua giovane età e il potenziale ancora inespresso lo rendono un investimento importante per il futuro del club. Il Mondiale per Club sarà una vetrina ideale per vederlo all’opera contro avversari di calibro mondiale.

L’allenatore: Simone Inzaghi

Per l’assalto al mondo, l’Al-Hilal ha scelto uno dei migliori allenatori italiani dell’ultimo decennio: Simone Inzaghi. Dopo aver vinto tutto in Italia con l’Inter ed essere arrivato a un passo dalla Champions, il “Re di Coppe” ha lasciato Milano per sposare l’ambizioso progetto saudita. Il suo marchio di fabbrica è il 3-5-2: un sistema basato su un gioco organizzato, corale, sullo sfruttamento delle fasce e sul dialogo tra le due punte. Inzaghi porta una cultura tattica europea di altissimo livello, e la sua sfida sarà implementare i suoi principi in un contesto nuovo, valorizzando le stelle a sua disposizione. La sua nomina è la prova che l’Al-Hilal non vuole solo vincere, ma farlo con un’identità chiara e moderna.

Il punto più alto della loro storia: dominio continentale e record mondiale

Il punto più alto nella storia dell’Al-Hilal è duplice. Da un lato, il record mondiale di 34 vittorie consecutive stabilito nella stagione 2023/2024, un’impresa che ha fatto il giro del mondo e ha dimostrato una dominanza assoluta. Dall’altro, le quattro AFC Champions League vinte, che li rendono il club più titolato d’Asia. Questi successi simboleggiano la loro leadership continentale e la costante ricerca dell’eccellenza, unita alla capacità di attrarre talenti di fama mondiale.

Dove può arrivare

Nel Mondiale per Club 2025, l’Al-Hilal si presenta come un competitore credibile. Con una rosa ricca di stelle internazionali e sotto la guida del nuovo tecnico Simone Inzaghi, hanno la qualità per sorprendere. Inseriti in un girone difficile con il Real Madrid, l’Al-Hilal cercherà di superare la fase a gironi e puntare a un piazzamento nelle semifinali. L’organizzazione tattica di Inzaghi, unita alla qualità dei singoli, potrebbe permettere loro di fare un percorso storico per una squadra asiatica.