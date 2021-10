Il ministro alle finanze dell’Arabia Saudita Mohameed Al-Jaadan ha commentato la questione delle sponsorizzazioni osteggiate dalla Premier League

Il ministro alle finanze dell’Arabia Saudita Mohameed Al-Jaadan in un’intervista alla CNBC ha parlato della recente questione legata alle sponsorizzazioni dopo il voto della Premier League.

LE PAROLE – «Se le persone sono preoccupate per la competizione tra i club, soprattutto ora che abbiamo investito in uno di questi, probabilmente è una cosa positiva: l’arrivo di un serio competitor come noi può avere effetti benefici sull’intera industria del calcio».

SPONSORIZZAZIONI – «Noi non non siamo sponsor solo di club di cui siamo proprietari, ma anche altri, oltre ad eventi e forum di diverso tipo. Per il Newcastle ci saranno sicuramente opportunità a riguardo»

INVESTIMENTI – «Il PIF investe nel club ma anche nella comunità, nei settori giovanili e nello stadio. Ma è anche un modo per avvicinarsi alle persone e per raggiungerle. Ma ci sono altri investimenti: investono molto nelle tecnologie, nel coding e cybersecurity a livello globale, nell’housing, manifattura e agricoltura, per creare lavoro»