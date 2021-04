Alaba Real Madrid, è fatta: ingaggio monstre per il difensore

Il Real Madrid piazza il primo colpo del calciomercato. La voce era già nell’aria da diversi mesi ma ora sembra tutto fatto: David Alaba sarà un nuovo calciatore del Real Madrid.

Come riportato da Fabrizio Romano, Alaba firmerà nel corso del mese di maggio il contratto con il Real Madrid con un ingaggio molto importante: 12 milioni a stagione per l’austriaco che si svincola dal Bayern Monaco.

David Alaba to Real Madrid, here we go soon! ⚪️

It’s never been in doubt since January, Real have always been leading the race.

Alaba is set to sign his contract with Real Madrid in May for €12m net salary per season.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2021