Alajbegovic l’eroe della Bosnia, martedì sfida l’Italia ma il futuro sarà in una big! Club di Serie A beffati? La rivelazione sull’attaccante

C’è un nome che nelle ultime ore ha acceso ancora di più i riflettori attorno a Bosnia-Erzegovina-Italia: Kerim Alajbegovic, ala offensiva classe 2007 del Red Bull Salisburgo. Nella semifinale playoff vinta contro il Galles a Cardiff, il giovane talento bosniaco è entrato nella ripresa e ha lasciato subito il segno, firmando il rigore decisivo nella serie finale che ha spedito la sua nazionale all’ultimo atto contro gli azzurri. Il match si è chiuso sull’1-1 dopo i supplementari, con la Bosnia avanti 4-2 ai rigori, e che proprio Alajbegovic ha segnato il penalty che ha fatto esplodere la festa bosniaca. Questo basta già per capire il livello di personalità del ragazzo, che a soli 18 anni si prepara ora a incrociare l’Italia nella partita che vale il Mondiale 2026.

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Dal Bayer Leverkusen al Salisburgo, numeri da predestinato e clausola di recompra

Il percorso del talento bosniaco è già seguito con enorme attenzione in tutta Europa. Nato a Colonia il 21 settembre 2007, Alajbegovic ha lasciato giovanissimo il club della sua città per entrare nel settore giovanile del Bayer Leverkusen, prima del trasferimento estivo al Salisburgo. Si è trattata di un’operazione da circa 2-2,5 milioni di euro, con diritto di recompra in favore del club tedesco. E proprio nelle ultime settimane è emersa l’ipotesi che il Leverkusen sia pronto a riattivare quella clausola per l’estate 2026, con una cifra che viene indicata intorno agli 8 milioni di euro. Scenario confermato anche da Fabrizio Romano su X.

🚨🔴⚫️ Understand Bayer Leverkusen have activated the buy back clause for Bosnian gem Kerim Alajbegovic!



€8m deal completed to re-sign 18 year old talent from RB Salzburg. pic.twitter.com/unvi88qd7o — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 27, 2026

Sul piano statistico, il rendimento del ragazzo giustifica ampiamente l’interesse: Kerim è fin qui protagonista di una stagione da 11 gol e 3 assist in 36 presenze, con continuità crescente e impatto importante anche nelle gare più pesanti.

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Juventus, Milan, Roma e Bayern osservano: contro l’Italia un esame da grande palcoscenico

Attorno a Alajbegovic si muovono già diversi club di primo livello. Le indiscrezioni di mercato parlano del forte interesse di Bayern Monaco, Juventus, Milan e Roma, tutti molto attenti all’evoluzione del profilo del giovane esterno bosniaco. Anche il confronto tecnico comincia a pesare: per età, ruolo e margini di crescita è stato accostato a diversi talenti offensivi emersi negli ultimi anni, su tutti quello di Kenan Yilidz, e la sfida contro l’Italia rappresenterà per lui un banco di prova ulteriore. Per gli azzurri sarà una minaccia da monitorare; per il mercato, l’ennesima occasione per aggiornare il dossier di uno dei classe 2007 più interessanti del panorama continentale