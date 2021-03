Albania-Inghilterra, match per le qualificazioni al Mondiale 2022, si disputerà regolarmente: ok da parte della polizia di Tirana

Albania-Inghilterra, match valido per le qualificazioni al Mondiale 2022 si disputerà regolarmente domenica 28 marzo alle ore 18.00 a Tirana.

C’era il rischio che il match fosse rinviato perchè la polizia non garantiva l’adozione di misure di sicurezza prima, durante e dopo la partita ma le stesse forze dell’ordine – dopo un incontro con la Federcalcio albanese – hanno fatto sapere che potranno garantire l’ordine pubblico.

«Sono state concordate le misure per il normale svolgimento della partita, in termini di ordine pubblico, così come tutti gli obblighi di scorta e garanzia per la sicurezza dei giocatori».