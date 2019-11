Albertini sicuro: «Al Milan serve esperienza. Ibra? Ne ha tanta…» – VIDEO

Demetrio Albertini ha parlato a margine della presentazione dei candidati ai premi per il Galà del Calcio. Le sue parole sul Milan

Alla presentazione del Galà del Calcio, Demetrio Albertini ha parlato, dopo l’evento, alla stampa presente. Queste le sue parole sul Milan.

«Il talento è una cosa innata, l’esperienza non la compri ed è fondamentale per un gruppo. Quando le cose non vanno bene serve, va messa nello spogliatoio e in campo, questa possono averla solo coloro che hanno già vissuto questi momenti e hanno fatto tante partite. Ibra? Ne ha talmente tanta come età e gare giocate… Lui come altri, il mix giovani e meno giovani è fondamentale per qualsiasi squadra”»