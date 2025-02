Alcione-Union Clodiense: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Kennedy andrà in scena la sfida di Serie C Alcione-Union Clodiense: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Kennedy a Milano si giocherà la gara valevole per la 29ª giornata di Serie C tra Alcione-Union Clodiense. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

ALCIONE MILANO (4-3-1-2): Bacchin; Chierichetti, Stabile, Ciappellano, Dimarco; Bagatti, Piccinocchi, Bonaiti, Invernizzi, Marconi, Palombi. Allenatore: Cusatis

UNION CLODIENSE (4-3-3): Gasparini; Lattanzio, Tavkar, Vukusic, Sinn; Serena, Cester, Manfredonia; Martignago, Sinani, Biondi. Allenatore: Tedino.

Orario e dove vederla in tv

Alcione-Union Clodiense si gioca alle ore 20:30 di venerdì 28 febbraio per la ventinovesima giornata di campionato di Serie C. Verrà trasmessa in esclusiva Sky su Sky Sport. Per vedere la partita in streaming, sarà possibile per i clienti su Sky su Sky GO e per i clienti NOW TV.