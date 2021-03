Alex Sandro volta pagina: «Sappiamo tutti cosa vogliamo e cosa abbiamo ancora davanti»

Alex Sandro ha parlato ai microfoni di Sky Sport: queste le parole dell’esterno della Juve

Alex Sandro è stato intervistato da Sky Sport tra l’eliminazione con il Porto e il prossimo impegno di campionato col Cagliari.

RONALDO – «Dopo la partita era triste come tutti. Volevamo tanto vincere e passare col Porto e non lo abbiamo fatto. Era triste come gli altri, ma lui oggi cera in campo, faceva l’allenamento e spingeva. Sa che c’è ancora il campionato e la Coppa Italia. E non lo sa solo lui. Sappiamo tutti cosa vogliamo e cosa abbiamo ancora davanti».