Alex Sandro ancora alla Juve? Sì, ma senza rinnovo

Alex Sandro può rimanere alla Juventus. Il terzino non ha grosse offerte in mano e potrebbe restare in bianconero senza rinnovo

Alex Sandro sembrava avere le valigie in mano ma potrebbe disfarle molto presto. Anzi, potrebbe averle già disfatte. Il terzino sinistro brasiliano piace a diversi club ma nessuno, sino a questo momento, ha presentato un’offerta per il giocatore della Juventus. Il club bianconero chiede almeno 50 milioni di euro per sedersi attorno a un tavolo e l’unico club disposto a offrire la cifra richiesta dalla Juve sembra essere il PSG.

I parigini seguono da vicino la vicenda ma non hanno ancora alzato la cornetta per chiedere informazioni alla Juventus. Secondo La Gazzetta dello Sport, il giocatore avrebbe cambiato idea. Merito dell’effetto Cristiano Ronaldo: il giocatore, nonostante qualche piccola incomprensione con Massimiliano Allegri, non smania dalla voglia di andare via e potrebbe rimanere in bianconero senza rinnovare il contratto: il club e il giocatore concordano. Per il rinnovo ci sarà, eventualmente, tempo più avanti.