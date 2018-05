Nuove voci di mercato su Alisson, stavolta in arrivo dalla Spagna: il Real Madrid lo vuole e sarebbe pronta un’offerta alla Roma

Le voci che arrivano dalla Spagna non faranno contenta la Roma: il Real Madrid è pronto a fare un’offerta per Alisson. Il portiere brasiliano ha ormai superato tutti gli altri obiettivi di mercato in porta (ovvero numeri uno come David De Gea e Thibaut Courtois) e avrebbe convinto il Real Madrid. A riportarlo sono i media sportivi spagnoli, soprattutto quelli più vicini ai blancos. Sembra che i campioni d’Europa vogliano cambiare portiere a fine stagione e prendere un altro estremo difensore, dato che Keylor Navas non sembra convincere più di tanto. Alisson è il portiere perfetto nell’ottica degli spagnoli e sarebbe imminente una proposta importante alla Roma. Si vocifera di un’offerta da sessanta milioni di euro, una cifra che secondo i giallorossi potrebbe bastare per portarsi a casa il brasiliano.

Alisson via da Roma? I giallorossi provano a tenerlo

Va detto che in caso di cessione la Roma metterebbe a segno una bella plusvalenza, dato che comprò Alisson dall’Internacional per una cifra vicina a otto milioni di euro. Il Real è alla ricerca di un portiere, già da ieri si mormora di una proposta importante ma alcuni media in Francia avevano parlato di offerta da settanta milioni di euro. In Spagna rilanciano ma abbassano l’offerta di qualche milione. In tutto questo caos di notizie emergono due cose certe: la prima riguarda il fatto che Alisson piace al Real così come a tante grandi squadre in giro per l‘Europa, quindi per la Roma non sarà facile fare orecchie da mercante; la seconda invece riguarda la stessa Roma, i giallorossi vorrebbero blindare il sudamericano ma aspettano la fine della stagione per fare qualsiasi valutazione. L’impressione è che per Alisson sarà un’estate molto calda, le telefonate da Madrid saranno parecchie.