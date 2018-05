Alisson Real Madrid, binomio che stuzzica la stampa francese: secondo Rmc, i blancos sono pronti a mettere sul piatto 70 milioni di euro per il cartellino del portiere della Roma

E’ tutto da scrivere il futuro di Alisson Ramses Becker, rivelazione della stagione della Roma. Arrivato nell’estate 2016 dall’Internacional per 7,5 milioni di euro su indicazione dell’ex diesse Walter Sabatini, dopo una stagione da riserva di Wojciech Szczesny il portiere brasiliano si è preso la Lupa: 48 presenze tra Serie A e Champions League, prestazioni di altissimo livello che hanno attirato l’interesse dei top club europei. Alisson Real Madrid, le ultime.

Infatti, come riportato dalla stampa francese, il Real Madrid è pronto a fare sul serio per il classe 1992 di Novo Hamburgo: Rmc Sport ha svelato che la dirigenza madrilena è pronta a formalizzare un’offerta da recapitare alla Roma. Da casa giallorossa sono stati chiari: per il cartellino dell’estremo difensore della Nazionale brasiliano sono necessari almeno 70 milioni di euro. L’entourage del calciatore ha già avuto diversi incontri con i blancos, con la squadra osservatori merengues che ha monitorato da vicino diverse volte il portiere nel corso dell’attuale stagione. Attesi aggiornamenti nelle prossime settimane: il numero 1 della Lupa possibile erede di Keylor Navas.