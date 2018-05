Manolas offerto al Real Madrid: no dei blancos

Futuro in Liga per Kostas Manolas? Il difensore della Roma è stato offerto al Real Madrid secondo la stampa spagnola, ma i blancos hanno altri piani per il reparto arretrato…

E’ tutto da scrivere il futuro di Kostas Manolas. Ad un passo dall’addio la scorsa estate, con lo Zenit che aveva virtualmente chiuso l’affare, il difensore è tra i migliori della stagione della Roma. Nonostante ciò però potrebbe dare l’addio a giugno: secondo la stampa spagnola, l’entourage del 26enne ha offerto il calcitore al Real Madrid…

Marca rivela che la Roma ha bisogno di ottenere soldi e Manolas è uno dei calciatori che potrebbe essere sacrificato per rimpolpare le casse giallorosse. Nonostante l’appeal internazionale dell’ex Olympiacos e la necessità dei blancos di rinnovare il pacchetto arretrato, la dirigenza del Real Madrid per il momento ha declinato la proposta: le priorità sono diverse, ma in mancanza di alternative la pista potrebbe riaprirsi…