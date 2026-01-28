Alisson Santos Napoli, i partenopei hanno il sì del brasiliano! Le ultime sulla trattativa con lo Sporting per l’ala d’attacco

Il Napoli è scatenato in questo rush finale di calciomercato e preme sull’acceleratore per chiudere un colpo in attacco. Secondo gli aggiornamenti forniti da Gianluca Di Marzio, il club di Aurelio De Laurentiis ha raggiunto un accordo di massima con Alisson Santos. L’esterno brasiliano, talento offensivo in forza allo Sporting Lisbona, ha dato il suo ok totale al trasferimento, convinto dal progetto degli Azzurri che si sono mossi con largo anticipo rispetto alla concorrenza.

La strategia del Direttore Sportivo Giovanni Manna ha permesso di guadagnare la pole position, bruciando sul tempo altri club interessati. Ora resta da definire l’intesa con la società lusitana: le parti sono al lavoro per strutturare l’operazione sulla base di un prestito, in attesa dell’affondo decisivo per regalare ad Antonio Conte il rinforzo desiderato.

