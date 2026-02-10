Alla Juventus sono impazziti: 50 milioni di euro subito per un solo giocatore

Pur procedendo tra alti e bassi la Juventus sembra aver ritrovato la sua dimensione, la dirigenza vuole tornare grande subito e mette 50 milioni sul tavolo.

L’arrivo di Spalletti in panchina ha riportato, se non altro, almeno serenità. La Juventus dopo gli ultimi anni in cui sembrava smarrita è, oggi, una squadra che gioca, ha la sua identità e cerca di portare sempre a cas ail massimo risultato.

Come spesso accade, poi, tra il dire ed il fare c’è di mezzo un mare fatto di tante incognite. Il risultato, purtroppo, per i tifosi, non sempre arriva. Disattenzioni dei singoli e squadra che non riesce a concretizzare quanto crea.

50 milioni subito e la Juventus ritorna grande

In un contesto del genere ciò che subito salta agli occhi di tutti, tifosi ed addetti ai lavori, è la rosa della Vecchia Signora. Spalletti lo ha ripetuto più volte: la rosa non è completa, occorrono elementi di qualità, c’é bisogno di personalità.

Per queste ragioni che, sia Comolli che Chiellini, conoscono bene, la dirigenza si muove sul mercato, o almeno ci prova, come accaduto a gennaio. Il mercato invernale non ha portato grandi novità in casa bianconera, i pochi arrivi non sono certo i calciatori in grado di cambiare volto ad una squadra.

Yildiz costa subito 50 milioni alla Juve (Foto IG @kenanyildiz_official

– calcionews24.com)

In queste ore, però, la Juventus ha messo a punto una operazione di quelle forti, una di quelle capaci di dare un segnale chiaro. La direzione è segnata, il rinnovo di Yildiz ha svelato i piani della Vecchia Signora.

Ciò che ha colpito è, soprattutto, il segnale mediatico di marketing che si è voluto dare. Il video, virale sul web, di Yildiz che si siede sulla celebre panchina, conservata nel museo della Juve, è un richiamo chiaro a Boniperti e a Del Piero. Le parole di Yildiz “la nostra storia continua” fanno capire che la Juve fa sul serio e vuole tornare grande.

C’è bisogno di una stella, di un talento vero per poter tornare una grande squadra ed Yildiz sta dimostrando di poterlo essere. Ovviamente tutte le cose hanno pro e contro, come sottolinea Matteo Zorloni su X i contro di questa operazione sono: “Spesa di circa 50.000.000€ non programmata e supplementare a livello economico avendo già il giocatore fino al 2029″.

La Juventus che ha sempre l’attenzione del Uefa, per il fair play finanziario, ed un bilancio ancora non rimesso a posto deve guardare con attenzione a questi movimenti. E’ chiaro, però, che l’operazione Yildiz è un segnale importante. Non è solo l’investitura definitiva del giovane talento turco.

E’ una Juve che fa sul serio con Spalletti in panchina e che blinda i propri gioielli in attesa di riaffacciarsi sul mercato. Tornare grandi non è solo, a questo punto, una priorità ma bensì, una necessità. A Torino lo sanno bene.