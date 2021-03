Allan parla della passione dei suoi figli per Cristiano Ronaldo: le dichiarazioni del centrocampista dell’Everton, ex Napoli

Allan, intervistato da Liverpool Echo, ha parlato della passione dei suoi figli per Cristiano Ronaldo… con un distinguo ben chiaro.

«Miguel ama il calcio e lo guarda sempre. Indossa le maglie dell’Everton e delle altre squadre per le quali ho giocato. E’ il mio più grande motivatore, insieme a mia figlia. Entrambi sono fan di Cristiano Ronaldo, quindi hanno sempre avuto loro maglie, tuttavia non gli è permesso avere le magliette della Juve di Ronaldo, perché i bianconeri sono grandi rivali del Napoli. Di maglie con il 7 ne abbiamo tante in casa, ma sono del Real Madrid. E’ normale. I ragazzi sognano di segnare tanti goal e quindi idolatrano i grandi bomber».