Possibile matrimonio in vista per Max Allegri e Ambra Angiolini, all’altare il prossimo giugno

È un periodo d’oro per Massimiliano Allegri, che oltre a collezionare record e successi sul rettangolo di gioco con la sua Juventus, fa parlare di sé anche fuori dal campo.

Secondo il noto settimanale Chi, infatti, sarebbe alle porte il matrimonio con Ambra Angiolini, noto volto della televisione italiana. Trapelano inoltre alcune indiscrezioni secondo cui sarebbe già pronta la lista degli invitati e il numero di partecipazioni.

Giugno potrebbe trasformarsi in un mese paradisiaco per Allegri qualora dovesse riuscire a conquistare la prossima finale di Champions al Wanda Metropolitano, in programma il 1 giugno 2019.