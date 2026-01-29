Allegri ce l’ha con la Roma, furto in bella vista: grande sonno di Massara

Siamo agli sgoccioli del calciomercato e a Milanello si avverte la sensazione che manchi qualcosa. Allegri ha fiutato il colpo che farà infastidire la Roma.

Il nuovo corso del Milan sotto la guida di Allegri sta trovando la sua pietra angolare in una imbattibilità che mancava da tempo a Milanello. Nonostante le turbolenze di inizio stagione, il reparto arretrato ha uno dei migliori bilanci insieme a Roma, Juve e Como, trasformandosi in una diga difficile da scardinare per chiunque. Gran parte del merito va alla crescita esponenziale di Matteo Gabbia, ormai leader silenzioso e impeccabile nelle letture, e alla prepotente ascesa di Strahinja Pavlovic. Il centrale serbo, dopo un primo periodo di adattamento nella scorsa stagione, è diventato il beniamino dei tifosi per la sua fisicità debordante. Ciò non ha vietato a Koni De Winter di prendersi la scena: il belga, prelevato dal Genoa, ha dimostrato di essere molto più di una semplice alternativa, coronando il suo ottimo momento con il gol del momentaneo vantaggio nel pareggio per 1-1 di domenica scorsa all’Olimpico contro la Roma.

Proprio la gestione dell’organico da parte di Igli Tare sta facendo la differenza in questa sessione invernale del 2026. Il DS rossonero, in piena sintonia con le richieste di Allegri, sta cercando un ultimo tassello che possa completare la rotazione dietro: un profilo d’esperienza, duttile e soprattutto economicamente sostenibile. Mentre le rivali si concentrano su nomi altisonanti ma difficilmente raggiungibili, il Milan si sta muovendo nell’ombra per un colpo che profuma di beffa per la Roma. Negli ultimi giorni, infatti, i rossoneri sono piombati con forza brutale su un obiettivo che sembrava promesso sposo della Roma. Frederic Massara però ha indugiato troppo, perdendosi in tatticismi che hanno spazientito il club proprietario del cartellino, permettendo al Milan di inserirsi con una rapidità che ha lasciato i giallorossi attoniti e pronti alla contestazione.

Dragusin: l’ombra del Milan per la volata scudetto

Il nome che sta infiammando le ultime ore di mercato è quello di Radu Dragusin. Il centrale rumeno classe 2002, attualmente in forza al Tottenham, è l’uomo individuato da Tare per blindare definitivamente la difesa di Allegri. Dragusin conosce la Serie A come le sue tasche: cresciuto nella Juventus, ha poi forgiato il suo carattere nelle esperienze con Sampdoria, Salernitana e soprattutto Genoa, dove è esploso attirando le attenzioni della Premier League. Il suo ritorno in Italia rappresenterebbe il colpo perfetto per Allegri, che pur non avendolo mai allenato direttamente a Torino, ne apprezza la forza nel gioco aereo e la capacità di agire in ogni posizione della difesa a tre.

Dragusin: l’ombra del Milan per la volata scudetto – calcionews24.com (foto: profilo X Tottenham)

La trattativa con gli “Spurs” è entrata nel vivo proprio poche ore fa. Giorgio Furlani e Tare hanno messo sul piatto un prestito con diritto di riscatto, una formula che permetterebbe al Milan di valutare la tenuta fisica del giocatore dopo i recenti acciacchi muscolari che lo hanno limitato a Londra. Il Tottenham, però, non sembra disposto a fare sconti e spinge per l’inserimento di un obbligo di riscatto che trasformerebbe l’operazione in un acquisto definitivo a giugno per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Massara, alla Roma, cercava di limare proprio questo dettaglio, ma il Milan ha rotto gli indugi garantendo al giocatore una centralità tecnica immediata. Se l’affare dovesse andare in porto nelle prossime 48 ore, Allegri si troverebbe tra le mani un profilo già pronto all’uso, capace di restituire quella cattiveria agonistica necessaria per sognare in grande nel finale di stagione.