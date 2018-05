Alla vigilia della finale di Coppa Italia Juventus-Milan di Roma ha parlato in conferenza stampa il tecnico bianconero Massimiliano Allegri

La finale di Coppa Italia si avvicina e Massimiliano Allegri, così come Gigi Buffon, ha analizzato la partita tra Juventus e Milan in conferenza stampa. Tanti i temi toccati dal tecnico, a partire dall’incontro e dallo Scudetto per poi arrivare al suo futuro. A proposito della partita e dell’essere favoriti o sfavoriti, il livornese ha messo subito le mani avanti e ha voluto chiarire subito un concetto: «Scudetto? Fino a che la matematica non ce lo dà non possiamo esultare. Dobbiamo giocare con equilibrio e testa, senza pensare troppo a altre cose». Riguardo le scelte di formazione ci sono dei dubbi in difesa, dove una certezza potrebbe essere rappresentata da Cuadrado terzino destro: «A Milano ha fatto bene, può giocare in quel ruolo. Dybala? Ha margini di crescita, mi aspetto una partita importante».

Il futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus

Per quanto riguarda il Milan, Allegri ha elogiato Gennaro Gattuso. Lo ha avuto come compagno a Perugia e come giocatore con il Milan, lo definisce un appassionato di calcio e anche un ‘testone’. Ampio spazio hanno trovato poi le parole di Allegri su cosa farà nella prossima annata: «Marotta parla bene di me e mi fa piacere, con la società ho un ottimo rapporto. Dopo il mio primo anno la società ha completamente ribaltato il gruppo con ottimi risultati. Poi a fine stagione, vedremo cosa fare e programmeremo il futuro. In questi quattro anni di Juve siamo cresciuti molto, ma la crescita non deve finire ora, spero smetta di crescere quando finirò di fare l’allenatore. Non smetterò tra troppi anni». Ora a parlare sarà il campo, appuntamento domani sera allo Stadio Olimpico di Roma per il primo grande trofeo stagionale del calcio italiano.

