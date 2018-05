Juventus-Milan, le info per streaming e diretta tv della finale di Coppa Italia 2017/2018. Fischio d’inizio alle ore 20,45

Juventus-Milan, è finale di Coppa Italia. Le due squadre si affrontano allo Stadio Olimpico di Roma per la conquista del trofeo nazionale: una sfida che si ripropone a due anni di distanza, coi bianconeri che nel 2016 ebbero la meglio sul Milan dopo i tempi supplementari (0-1 dopo i tempi supplementari, rete di Morata). La Juve arriva all’appuntamento dopo aver eliminato, dagli ottavi di finale in poi, Genoa, Torino e Atalanta; i rossoneri, invece, hanno superato nell’ordine Verona, Inter e Lazio.

La finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 9 maggio 2018 alle ore 20,45, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Rai 1. Sarà poi possibile seguire Juventus-Milan in streaming gratis attraverso la piattaforma RaiPlay, accessibile in modo gratuito da PC, smartphone e tablet. La cronaca in diretta della gara sarà disponibile anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1. Inoltre, gli aggiornamenti della partita saranno disponibili anche su Calcio News 24 con la diretta live testuale con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Juventus-Milan, probabili formazioni

Allegri deve fare a meno dell’infortunato Howedes e di Chiellini (squalificato ma fuori comunque per infortunio), mentre ritrova Mario Mandzukic dopo il pestone subito contro l’Inter. Juve che dovrebbero scendere in campo col 4-3-3: Buffon tra i pali, Lichtsteiner, Rugani, Benatia e Alex Sandro in linea di difesa; centrocampo strutturato con Pjanic, Khedira e Matuidi. In attacco, Dybala e Douglas Costa ai fianchi di Higuain. Qui Milan: Gattuso con l’organico al completo ad esclusione del lungodegente Conti. Si va vero il consolidato 4-3-3 con Gianluigi Donnarumma in porta, Calabria, Bonucci, il rientrante Romagnoli e Rodriguez in difesa; a centrocampo ecco Kessie, Locatelli e Bonaventura (Biglia, convocato dopo l’infortunio, andrà in panchina). Davanti, Suso e Calhanoglu con la punta di riferimento che dovrebbe essere Cutrone. Ecco le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Pjanic, Khedira, Matuidi; Dybala, Higuain, Douglas Costa.

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

Juventus-Milan, curiosità e statistiche

In Coppa Italia , dal 1942 a oggi, Juve e Milan si sono affrontate 24 volte: bilancio favorevole ai bianconeri con 10 successi, 7 pareggi e 7 vittorie rossonere.

La Juventus è la squadra ad aver vinto il maggior numero di Coppe Italia : 12, tre delle quali conquistate negli ultimi tre anni. Il Milan ne ha invece vinte 5 (l’ultima è arrivata nel 2003 contro la Roma).

Juventus-Milan, l’arbitro della partita

La finale di Coppa Italia sarà diretta dall’arbitro Antonio Damato di Barletta. I suoi assistenti saranno Di Fiore e Dobosz; Guida designato quarto uomo. Al Var, Irrati e Vuoto (assistente), (Posado assistente di riserva).

Dopo avervi fornito le info utili su come vedere Juventus-Milan in streaming e in diretta tv l'appuntamento è per mercoledì 9 maggio 2018