Conferenza stampa Allegri pre Bologna Juve: le dichiarazioni. Il tecnico bianconero presenta così il match del Dall’Ara

Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha presentato la partita con il Bologna. Le parole dell’allenatore bianconero:

INFORTUNATI – «Volevo fare i complimenti ale donne che hanno raggiunto un obiettivo importante. In Europa almeno la Juventus si è comportata bene, ora dobbiamo dare una sistemata al campionato. Abbiamo lavorato bene, Dybala non sarà a disposizione, neanche Chiesa e Dybala. Chiellini ha qualche acciacco, difficilmente partirà con noi ma spero di averlo per martedì. Gli altri abili e arruolabili».

KULUSEVSKI E DYBALA – «Dejan è rientrato dopo la settimana di stop ma non ha 90′ nelle gambe perché dopo l’operazione ha mangiato solo cose liquide, perdendo peso. Averlo in panchina è importante. Dybala, a livello di risonanza, non ha nulla ma già col Malmoe è uscito affaticato, anche col Venezia, quindi c’è il rischio. Poi non si è allenato con la squadra, vedremo se sarà a disposizione martedì».

CENTROCAMPO – «Locatelli vediamo oggi come sta. Ho Rabiot, McKennie, Bentancur, Arthur a disposizione. Kean o Morata? Valuteremo se far giocare uno o l’altro, oppure Kaio Jorge entrato bene a Venezia.»

BOLOGNA – «È in un’ottima posizione di classifica, giocare lì non è semplice. Ci prepareremo ad una partita difficile: nei secondi tempi ha fatto molti gol, sta in una buona condizione fisica e mentale. Ci vorrà una partita di tecnica e lucidità».

