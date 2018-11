Juve insaziabile e senza rivali nel 2018: i nuovi record di Allegri

Massimiliano Allegri punta al record di Antonio Conte. Bianconeri imbattuti nell’anno solare e senza rivali in Europa

E’ una Juventus da record! Lo scriviamo ogni anno ma i bianconeri, anno dopo anno, stanno riscrivendo i libri dei primati. Nell’anno solare 2018 la formazione allenata da mister Massimiliano Allegri non ha rivali, non solo in Italia, ma anche in Europa. Prendendo in considerazione i 5 top campionati europei, la Juve è davanti a tutti. I bianconeri hanno vinto 26 partite (come il PSG), tre in più rispetto al Manchester City, 4 in più rispetto al Napoli e 5 in più rispetto al Tottenham. La Juve di Allegri, nel 2018, ha collezionato 82 punti e ha un record davanti a sé, quello firmato nel 2016 proprio dalla Juve di Max: due anni fa i bianconeri si fermarono a 100 punti nell’anno solare, mancano 7 partite e con i 21 punti a disposizione i bianconeri possono arrivare a quota 103 punti in un solo anno.

Numeri da capogiro per la squadra che ha la media punti (2,65) migliore del continente. La Juve ha inoltre vinto 13 trasferte (non perde da un anno, dallo scorso novembre a Genova), più di PSG, Tottenham, Bayern Monaco e Manchester City. I bianconeri inoltre hanno anche la miglior difesa con soli 17 gol incassati in tutto il 2018, 2 in meno del Liverpool, 3 in meno del City, 4 in meno del PSG e 5 in meno dell’Atletico Madrid. Altro record nel mirino di Allegri: i 102 punti di Conte, in un intero campionato.