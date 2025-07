Allegri sicuro: «Milan, contro il Liverpool testa assai importante. Sono convinto che...» - Calcio News 24

Allegri: «Contro il Liverpool test fondamentale. Il Milan cresce ogni giorno». Le parole

Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa da Hong Kong per presentare l’amichevole di domani contro il Liverpool. Il tecnico rossonero ha toccato vari temi legati alla preparazione estiva, al mercato e alla crescita del gruppo.

«Affronteremo una squadra fortissima – ha detto Allegri – Il Liverpool ha vinto in Inghilterra e in Europa, ed è un avversario ideale per capire a che punto siamo. Rispetto alla partita con l’Arsenal, voglio vedere dei miglioramenti: difensivamente siamo stati ordinati, ma dobbiamo essere più concreti in attacco. Queste gare sono fondamentali per conoscerci meglio e prepararci al meglio all’inizio della Serie A».

Sul mercato, Allegri si è detto soddisfatto dell’operato della dirigenza: «Non sono invidioso di nessuno. Estupinan è un acquisto importante e funzionale al nostro progetto. Stiamo cercando altri rinforzi che possano integrarsi bene con il gruppo». Parlando della possibilità di vedere Leao come punta centrale, Allegri ha commentato: «Contro l’Arsenal ha fatto bene. Mi è piaciuto lui, come tutta la squadra. Abbiamo creato occasioni, ma dobbiamo migliorare sotto porta».

L’allenatore rossonero ha poi spiegato quali sono gli obiettivi del precampionato: «L’importante ora è diventare squadra. I ragazzi stanno lavorando con impegno e questo mi rende fiducioso. Ogni giorno in allenamento serve per migliorare e conoscersi di più».

Spazio anche a una riflessione su Modric, che potrebbe diventare un riferimento per i giovani: «Luka è un campione straordinario. La sua classe e la sua mentalità saranno un esempio dentro e fuori dal campo».

Infine, Allegri ha ricordato con affetto la sua esperienza precedente a Hong Kong: «Quando ero alla Juve ho già giocato qui, nello stesso stadio dove ci stiamo allenando ora. Domani giocheremo nel nuovo impianto e vogliamo regalare una bella prestazione ai tanti tifosi del Milan presenti. Il calore che sentiamo da parte loro è uno stimolo in più per dare il massimo».

Il progetto targato Allegri è appena iniziato, ma il tecnico sembra avere già le idee chiare: costruire una squadra unita, solida e ambiziosa.