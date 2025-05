Allegri Milan, ritorno sempre più vicino da parte del tecnico rossonero. Ecco le ultime novità - Calcio News 24

Allegri Milan, ritorno sempre più vicino da parte dell’allenatore rossonero. Ecco le ultime novità aspettando la fumata bianca

Massimiliano Allegri è pronto a tornare al Milan. L’ufficialità del suo ingaggio come nuovo allenatore rossonero è attesa a breve, con l’annuncio che potrebbe arrivare già nelle prossime ore. A confermare l’imminente svolta è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, che ha rivelato come sia attualmente in corso un incontro tra Allegri e il dirigente rossonero Giorgio Furlani per definire gli ultimi dettagli dell’accordo e procedere con le firme.

Dopo settimane di riflessioni, sondaggi e valutazioni su diversi profili, il Milan ha dunque deciso di puntare su un volto noto per avviare il nuovo ciclo tecnico. Allegri, che ha già guidato i rossoneri dal 2010 al 2014, riportando il club alla vittoria dello scudetto nella stagione 2010/11, è stato ritenuto l’uomo giusto per riportare esperienza, stabilità e una mentalità vincente a Milanello.

Secondo le indiscrezioni, l’accordo tra le parti sarebbe stato trovato su base pluriennale, con Allegri pronto a iniziare fin da subito il lavoro di pianificazione della prossima stagione. Fondamentale sarà valutare la rosa attuale, definire gli obiettivi di mercato e costruire uno staff tecnico all’altezza delle ambizioni del club.

Il ritorno di Allegri rappresenta una scelta forte da parte della dirigenza milanista, che intende riaffermarsi in Italia e migliorare il rendimento nelle competizioni europee. La decisione di affidarsi a un allenatore che conosce già l’ambiente e ha dimostrato in passato di poter gestire con successo un gruppo di alto livello, è anche un segnale chiaro per i tifosi: il Milan punta a tornare stabilmente ai vertici.

A breve, dunque, si attende l’annuncio ufficiale da parte del club. Nel frattempo, le telecamere e i riflettori restano puntati sull’incontro in corso a Milano tra Furlani e Allegri, che segnerà il via al nuovo progetto tecnico del Diavolo.

L’annuncio di Di Marzio su Sky Sport: «AC Milan, incontro in corso tra Furlani e Allegri per le firme».

Una nuova avventura sta per cominciare. E il Milan è pronto ad affidarla di nuovo a Massimiliano Allegri