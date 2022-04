Allegri: «Rivisto lo spirito giusto, siamo tornati a saper soffrire»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato a JTV dopo la sfida contro la Fiorentina. Ecco cosa ha detto

Ai microfoni di JTV, Massimiliano Allegri ha parlato dopo Juve Fiorentina.

Le dichiarazioni del tecnico della Juventus.

PARTITA – «La squadra ha fatto una buona partita contro una Fiorentina che gioca un bel calcio. Stiamo stati bravi a non far scatenare la loro velocità. Abbiamo sbagliato diverse situazioni a campo aperto, nel secondo tempo abbiamo sofferto in un paio di situazioni ma c’è stato lo spirito giusto. Volevamo andare a Roma a giocare la finale».

BERNARDESCHI – «Ha fatto una bella prestazione. È sempre una questione di motivazioni, stasera tutti sono stati bravi e anche chi è entrato ha dato una mano. Adesso pensiamo al quarto posto».

