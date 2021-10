Allegri sogna la Nazionale: la rivelazione sull’allenatore della Juventus

Il sogno di Allegri, dopo aver allenato la Juventus per qualche altro anno, sarebbe quello di sedersi sulla panchina di una Nazionale

Max Allegri sogna di sedersi sulla panchina di una Nazionale, ma non prima di aver vissuto altri tre-quattro su quella della Juventus. Sarebbe questo il desiderio del tecnico bianconero, come rivelato da Giovanni Galeone in una intervista a Radio Kiss Kiss Napoli.

ALLEGRI NAZIONALE – «Allegri ha intenzione di vivere questi tre-quattro anni alla Juventus fino alla conclusione del contratto per poi provare ad allenare una Nazionale. Preferisce fare così anche per seguire bene la crescita del figlio».