Allenamento Atalanta, come sta oggi Gianluca Scamacca? La situazione sul suo infortunio - Calcio News 24

Allenamento Atalanta, come sta oggi Gianluca Scamacca? La situazione sul suo infortunio
Allenamento Atalanta, quali sono ad oggi le condizioni di Gianluca Scamacca dopo gli esami in quel di Zingonia?
Novità molto importanti per quanto riguarda l’Atalanta e sulle condizioni di Gianluca Scamacca dopo l’infortunio.
Scamacca ha riscontrato una patologia infiammatoria al ginocchio sinistro da sovraccarico articolare: seguiranno le terapie del caso.
Per Kolašinac lavoro individuale secondo programma di riabilitazione. Terapie per Ederson e Bakker
IL COMUNICATO
Senza i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, nella giornata di oggi de Roon e compagni hanno sostenuto a Zingonia una seduta di lavoro al mattino. In vista di Atalanta-Lecce, match della 3ª giornata della Serie A Enilive 2025/26, i nerazzurri riprenderanno la preparazione al Centro Bortolotti lunedì 8 settembre con una seduta al mattino a porte chiuse.
