 Allenamento Atalanta, come sta oggi Gianluca Scamacca? La situazione sul suo infortunio - Calcio News 24
Connect with us

Atalanta News

Allenamento Atalanta, come sta oggi Gianluca Scamacca? La situazione sul suo infortunio

Avatar di Filippo Davide Di Santo

Published

40 minuti ago

on

By

scamacca

Allenamento Atalanta, quali sono ad oggi le condizioni di Gianluca Scamacca dopo gli esami in quel di Zingonia?

Novità molto importanti per quanto riguarda l’Atalanta e sulle condizioni di Gianluca Scamacca dopo l’infortunio.

Scamacca ha riscontrato una patologia infiammatoria al ginocchio sinistro da sovraccarico articolare: seguiranno le terapie del caso.

Per Kolašinac lavoro individuale secondo programma di riabilitazione. Terapie per Ederson e Bakker

IL COMUNICATO

Senza i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, nella giornata di oggi de Roon e compagni hanno sostenuto a Zingonia una seduta di lavoro al mattino. In vista di Atalanta-Lecce, match della 3ª giornata della Serie A Enilive 2025/26, i nerazzurri riprenderanno la preparazione al Centro Bortolotti lunedì 8 settembre con una seduta al mattino a porte chiuse.

Related Topics:

Atalanta News

Pasalic, 48 goal in Serie A con l’Atalanta: eguagliata quella leggenda nerazzurra con questo record

Avatar di Filippo Davide Di Santo

Published

3 ore ago

on

5 Settembre 2025

By

pasalic atalanta
Continue Reading

Atalanta News

Infortunio Scamacca, ancora problemi al ginocchio per l’attaccante atalantino. Lasciata la Nazionale

Avatar di Filippo Davide Di Santo

Published

1 giorno ago

on

4 Settembre 2025

By

Gianluca Scamacca
Continue Reading