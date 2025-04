Allenamento Cagliari, novità importanti dopo la sessione odierna dei rossoblu - Calcio News 24

Allenamento Cagliari, la squadra di Davide Nicola ha svolto una seduta oggi pomeriggio. La situazione tra infortuni e recuperi

Sessione importante d’allenamento pomeridiana per il Cagliari in vista della sfida casalinga contro la Fiorentina. Ecco il report rossoblu

IL COMUNICATO

«I rossoblù sono scesi in campo questo pomeriggio al CRAI Sport Center in vista della gara di mercoledì 23 aprile contro la Fiorentina (le info sui biglietti), recupero della 33ª giornata del campionato di Serie A. Prima parte del lavoro dedicata all’attivazione, a seguire una partita giocata su spazi ridotti. Per chiudere sessione di tattica. Out Jankto».