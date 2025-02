Allenamento Cagliari, novità importanti dopo l’ultima sessione. I rossoblu si preparano alla gara contro l’Atalanta

Allenamento Cagliari, la squadra si prepara la prossima partita di Serie A contro l’Atalanta. Ecco il report dopo la sessione

Il Cagliari si prepara per la prossima gara di Serie A, dove nel mezzo c’è la sfida contro l’Atalanta. Ecco il report dopo l’ultimo allenamento.

IL REPORT – «Nuova seduta di allenamento al CRAI Sport Center, i rossoblù sono scesi in campo al pomeriggio per continuare la preparazione alla gara di Bergamo, valida per la 25ª giornata del campionato di Serie A. La squadra ha cominciato la sessione con delle esercitazioni tecniche, a seguire ancora protagonista la palla: possessi e serie di sviluppi di gioco provati in funzione del match».