Allenamento Cagliari, quali sono le novità in vista della gara contro il Como? Le ultime sugli infortuni - Calcio News 24

Allenamento Cagliari, quali sono le novità in vista del prossimo match di Serie A. Il punto sugli infortunati

Il Cagliari si sta preparando al meglio per la sfida contro il Como. Ecco il report d’allenamento della squadra.

ALLENAMENTO CAGLIARI – «La squadra si è allenata al CRAI Sport Center in vista della gara contro il Como, match della 36ª giornata del campionato di Serie A, in programma sabato 10 maggio allo stadio “Sinigaglia” (i biglietti per il Settore ospiti). Prima parte della seduta dedicata agli esercizi di attivazione tecnica, a seguire esercitazioni tattiche svolte in funziona dalla gara, sviluppi di gioco ed una partita giocata su campo ridotto. Sessione di allenamento personalizzata per Gianluca Gaetano e Leonardo Pavoletti, impegnati dallo staff in una gestione dei carichi di lavoro; seduta individuale per Florinel Coman, terapie per Yerry Mina. Domani, giovedì 8 maggio, allenamento fissato al mattino».