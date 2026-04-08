Allenamento Fiorentina, personalizzato per Kean: novità anche su Dodò e Mandragora verso il Crystal Palace. Il punto sugli infortunati

Alla vigilia della sfida contro il Crystal Palace, valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League, la Fiorentina di Paolo Vanoli ha aggiornato sulle condizioni fisiche dei suoi giocatori. Purtroppo, non arrivano buone notizie per quanto riguarda Moise Kean: l’attaccante italiano non ha preso parte all’allenamento con il gruppo, svolgendo invece una sessione di lavoro differenziato. Con lui, anche Solomon e Parisi hanno seguito un programma individuale, mettendo così in dubbio la loro presenza per la gara di giovedì.

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Fortunatamente, ci sono segnali positivi per Mandragora e Dodô. Entrambi i giocatori sono stati recuperati e saranno a disposizione per il match contro la formazione inglese. La Fiorentina, dunque, potrà contare su alcuni dei suoi pezzi pregiati, ma molto dipenderà anche dalle conferenze stampa e dalle dichiarazioni dell’allenatore. Vanoli ha in programma un incontro con i media per oggi, 8 aprile, alle 19:30, durante il quale potrebbe fornire ulteriori chiarimenti sulle condizioni fisiche della squadra.

Gli aggiornamenti sugli infortuni

Kean aveva giocato 76 minuti nella vittoria per 1-0 contro il Verona lo scorso sabato, ma ora la sua disponibilità per la gara europea è incerta. La situazione di Solomon e Parisi è diversa: il primo non gioca dal 26 febbraio, mentre il secondo ha saltato l’ultima partita per problemi fisici, così come Dodô. Mandragora, invece, dopo aver saltato le ultime due partite, è pronto a tornare tra i convocati per il match di Conference League contro il Crystal Palace.

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Con il passaggio ai quarti di finale, l’obiettivo della Fiorentina è quello di continuare a fare bene in Europa, ma il recupero completo dei giocatori chiave sarà fondamentale per affrontare la squadra inglese con la giusta forza.