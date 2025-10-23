Allenamento Inter, come si disporrà l'attacco di mister Chivu in vista della gara con il Napoli - Calcio News 24

Allenamento Inter: Chivu punta sulla gestione delle energie prima della sfida col Napoli

Dopo il successo europeo in Belgio, giornata di riposo e una sola seduta alla Pinetina per preparare il big match del Maradona

Dopo la convincente vittoria europea in Belgio, Cristian Chivu ha deciso di modificare la consueta routine di lavoro e concedere all’Inter un giorno di riposo totale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la squadra nerazzurra tornerà a lavorare domani con una singola seduta collettiva alla Pinetina, l’unica prevista prima della partenza per Napoli. Una scelta inusuale ma perfettamente coerente con la filosofia del tecnico rumeno, che in questa fase preferisce privilegiare il recupero psicofisico rispetto ai carichi di lavoro intensi.

L’allenamento Inter sarà dunque incentrato sulla tattica e sulla gestione delle energie, più che sulla componente atletica. Chivu, reduce da sette vittorie consecutive tra campionato e coppe, ritiene che la squadra abbia già raggiunto il giusto ritmo e non necessiti di ulteriori stress fisici. «Inutile sovraccaricare una partita che già di suo trascina parecchie tensioni», sottolinea La Gazzetta dello Sport. L’obiettivo è arrivare alla sfida contro il Napoli con mente fresca e gambe leggere, dopo una settimana impegnativa tra la trasferta romana e quella europea.

Dopo la notte trascorsa a Bruxelles, i nerazzurri sono rientrati in Italia ieri mattina e si sono subito ritrovati ad Appiano Gentile. Qui, come da prassi, il gruppo è stato diviso in due: chi ha giocato contro l’Union Saint-Gilloise ha svolto un lavoro di scarico personalizzato, mentre chi non è sceso in campo ha preso parte a una normale sessione di allenamento Inter con esercizi di intensità moderata e lavoro tecnico con il pallone.

Parallelamente, lo staff medico ha proseguito il programma di recupero per gli infortunati. In particolare, l’attenzione resta su Marcus Thuram, ancora alle prese con il problema al bicipite femorale. L’attaccante francese dovrebbe tornare a disposizione per la trasferta di Verona. Migliorano anche le condizioni di Darmian e Di Gennaro, che potrebbero tornare in gruppo nei prossimi giorni.

Chivu continua a mantenere la calma e a concentrarsi sulla gestione delle risorse. L’allenamento Inter alla Pinetina sarà l’occasione per lavorare su schemi e dettagli tattici senza appesantire i giocatori. Il tecnico sa bene che, in un momento così positivo, la chiave del successo non è solo la preparazione fisica, ma anche la capacità di preservare lucidità e brillantezza mentale.

