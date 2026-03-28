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Allenamento Italia, Scamacca e Bastoni in gruppo! Le prime indicazioni sull’idea di Gattuso per l’attacco
Allenamento Italia, Scamacca e Bastoni in gruppo! Le prime indicazioni sull’idea di Gattuso per l’attacco da schierare contro la Bosnia
Arrivano segnali incoraggianti dal ritiro dell’Italia dopo il successo per 2-0 contro l’Irlanda del Nord. Secondo gli aggiornamenti rilanciati da Sky Sport, nella seduta odierna Gennaro Gattuso ha potuto lavorare con l’intero gruppo a disposizione, compresi Gianluca Scamacca, attaccante dell’Atalanta, e Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter. Si tratta di un’indicazione importante in vista della finale playoff per i Mondiali contro la Bosnia Erzegovina, in programma martedì.
Scamacca migliora, Bastoni subito di nuovo in gruppo
Le indicazioni più positive riguardano soprattutto Scamacca, che sembra aver superato il fastidio all’adduttore destro e torna a candidarsi per avere spazio nella prossima gara. Anche Bastoni, dopo l’ora giocata contro la selezione britannica, si è allenato regolarmente con il resto dei compagni, confermando una condizione in crescita. Resta quindi aperta la possibilità di vederli entrambi coinvolti anche a Zenica.
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Retegui-Kean avanti, ma Pio Esposito resta in corsa
Il lavoro svolto oggi è stato utile anche per la riatletizzazione del gruppo dopo la semifinale vinta a Bergamo. In vista della sfida contro la Bosnia di Edin Dzeko, alcuni ballottaggi restano ancora aperti, soprattutto in attacco. La coppia più probabile resta quella formata da Mateo Retegui e Moise Kean, ma Pio Esposito, giovane centravanti dell’Inter, continua a restare pienamente in corsa dopo le buone indicazioni offerte nelle ultime uscite.