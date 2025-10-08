Allenamento Lecce, cosa dice il report giallorosso tra infortuni e Nazionali? Il punto - Calcio News 24

Allenamento Lecce, ripresa a Martignano: testa al Sassuolo senza i nazionali. La situazione attuale

Dopo il successo ottenuto sul campo del Parma, il Lecce è tornato al lavoro per preparare al meglio la prossima sfida di campionato contro il Sassuolo. L’allenamento Lecce di oggi, svoltosi al Centro Sportivo di Martignano, ha dato ufficialmente il via alla settimana di lavoro che porterà la squadra di Eusebio Di Francesco al delicato impegno contro i neroverdi, previsto tra circa dieci giorni.

La società giallorossa ha comunicato, attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, le modalità con cui si è svolta la seduta odierna. Dopo qualche giorno di recupero concesso dallo staff tecnico, i calciatori si sono ritrovati questa mattina per iniziare un nuovo ciclo di preparazione atletica e tattica. Il focus dell’allenamento Lecce è stato incentrato su esercizi di scarico per chi ha giocato a Parma e lavoro tecnico per il resto del gruppo.

Naturalmente, la sessione è stata condizionata dalle numerose assenze dovute alla pausa per le nazionali. Erano infatti assenti diversi elementi convocati dalle rispettive selezioni: Berisha, Ramadani, Coulibaly, Banda, Gaspar, Tiago Gabriel, Helgason, Camarda e Kovac. Una situazione che ha ridotto sensibilmente il numero dei giocatori a disposizione di Di Francesco, che ha comunque potuto contare su un buon gruppo con cui iniziare a preparare i prossimi impegni.

L’allenamento Lecce della settimana rappresenta un’occasione importante per lavorare con maggiore attenzione su alcuni dettagli tattici e recuperare energie preziose in vista del ritorno alla Serie A. In particolare, lo staff medico sta monitorando le condizioni fisiche dei calciatori che hanno avuto qualche acciacco nelle ultime settimane, per cercare di riportarli al massimo della forma.

Per i giovani del vivaio e per chi finora ha trovato meno spazio, questa fase di lavoro rappresenta anche un’occasione per mettersi in mostra e guadagnare terreno nelle gerarchie. Di Francesco, da sempre attento alla valorizzazione dei talenti, potrebbe approfittare di questa sosta per testare nuove soluzioni.

Il programma del club prevede nei prossimi giorni altri appuntamenti quotidiani. Gli aggiornamenti sull’allenamento Lecce continueranno a essere diffusi attraverso i canali ufficiali del club, in attesa di riabbracciare tutti i nazionali e riprendere il cammino in campionato con l’organico al completo.