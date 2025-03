Allenamento Lecce, sessione mattutina per i giallorossi. Due assenze importanti per la squadra di Giampaolo

Allenamento Lecce, sessione mattutina da parte della squadra pugliese. Due assenze importanti per la squadra pugliese

Allenamento mattutino in casa Lecce: con delle novità importanti sugli infortuni. Ecco il comunicato ufficiale sui giallorossi, dove nel mezzo ci sono delle novità su alcuni giocatori.

LA SITUAZIONE

Squadra impegnata questa mattina in una seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA in vista della gara con il Genoa, in programma venerdì alle ore 20:45.

Assente Marchwiński, ancora a riposo Sala per uno stato febbrile.

Domani i giallorossi svolgeranno un allenamento mattutino al Via del Mare.