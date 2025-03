Allenamento Lecce, le novità dopo l’ultima seduta della squadra pugliese: assenti questi due giocatori

Allenamento Lecce, altra sessione mattutina da parte della squadra pugliese. Qual è la situazione in termini di assenze? L’indiscrezioni

Allenamento mattutino in casa Lecce: nel mezzo le ultime novità riguardante gli infortuni. Ecco il comunicato ufficiale sui giallorossi, dove nel mezzo ci sono delle novità su alcuni giocatori.

LA SITUAZIONE

La preparazione dei giallorossi è proseguita con un allenamento mattutino al Via del Mare. Assente Marchwiński, a riposo Sala per uno stato febbrile. Per la giornata di domani mister Giampaolo ha fissato la seduta di rifinitura nel pomeriggio al Via del Mare prima della partenza alla volta di Genova.