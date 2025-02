Allenamento Lecce, due assenti in casa giallorossa. Giampaolo riuscirà a recuperarli? Le novità

Allenamento Lecce, le ultime novità in casa giallorossa tra infortuni, possibili recuperi e le premesse in vista della prossima giornata

Novità importanti in casa Lecce per quanto riguarda gli infortuni. Ecco il comunicato ufficiale sui giallorossi, dove nel mezzo ci sono delle novità su alcuni giocatori.

LA SITUAZIONE

Squadra impegnata questa mattina in un allenamento al Via del Mare agli ordini di mister Giampaolo. Assente Marchwiński, a riposo Berisha per uno stato febbrile. Domani nel primo pomeriggio è in programma la seduta di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare prima della partenza alla volta di Monza, dove i giallorossi scenderanno in campo domenica alle 15:00.