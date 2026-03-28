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Allenamento Parma, personalizzato per Bernabé ma arrivano buone notizie per Almqvist!
Allenamento Parma, personalizzato per Bernabé ma arrivano buone notizie per Almqvist! Il punto sull’infermeria dei ducali
Il Parma continua la preparazione in vista della trasferta contro la Lazio, in programma sabato 4 aprile all’Olimpico, match che segnerà la ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. La squadra di Carlos Cuesta sta lavorando per arrivare nelle migliori condizioni possibili a una gara importante del proprio finale di stagione.
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Almqvist migliora, per Bernabé filtra ancora prudenza
Le novità principali arrivano dall’infermeria. Secondo gli aggiornamenti riportati da Sky Sport, Pontus Almqvist, esterno offensivo svedese, ha svolto un lavoro parziale con il gruppo, segnale che conferma un recupero in progresso. Diversa, invece, la situazione di Adrián Bernabé, centrocampista spagnolo, che ha proseguito con un programma personalizzato e resta quindi ancora da valutare in vista della ripresa.
Cresce la fiducia per la 31ª giornata
Il quadro complessivo lascia comunque spazio a un cauto ottimismo, soprattutto per Almqvist, sempre più vicino al rientro. Per Bernabé, invece, serviranno ancora i prossimi allenamenti per capire se potrà davvero essere convocato contro la Lazio. Entrambi arrivano da stop significativi e lo staff medico del Parma continuerà a monitorarne l’evoluzione giorno dopo giorno.