Allenamento Verona, come sta proseguendo la preparazione in vista del Pisa? Le ultime - Calcio News 24

Allenamento Verona: prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Pisa

Prosegue a ritmi intensi l’allenamento del Verona in vista del prossimo impegno di campionato contro il Pisa. Dopo la sosta per le Nazionali, i gialloblù sono tornati a concentrarsi sul lavoro quotidiano allo Sporting Center Paradiso, con l’obiettivo di farsi trovare pronti per la gara di sabato 18 ottobre, alle ore 15, all’Arena Garibaldi.

Il programma di allenamento del Verona è stato studiato dallo staff tecnico per garantire una ripresa graduale ma efficace, puntando su esercitazioni tattiche e sul miglioramento della condizione atletica, senza però trascurare il recupero dei calciatori reduci da infortuni. In questa fase delicata della stagione, ogni seduta rappresenta un’occasione importante per consolidare i meccanismi di gioco e ritrovare la brillantezza fisica.

Tra le buone notizie emerse durante l’allenamento del Verona c’è sicuramente il ritorno in gruppo di Valentini e Mosquera, entrambi pienamente recuperati e regolarmente a disposizione dell’allenatore. La loro presenza aumenta le alternative a disposizione, specialmente in difesa, un reparto che nelle ultime settimane ha dovuto far fronte ad alcune assenze pesanti.

Sul fronte degli infortunati, resta cauto ottimismo per Harroui, il cui rientro è sempre più vicino: il centrocampista sta seguendo un programma specifico di lavoro differenziato e potrebbe tornare ad allenarsi con i compagni già entro la fine della prossima settimana. Discorso diverso invece per Al-Musrati: il centrocampista resterà fuori ancora per qualche settimana e il suo rientro è previsto non prima dell’inizio di novembre.

I calciatori impegnati con le rispettive Nazionali torneranno a disposizione a partire da metà della prossima settimana. Il loro rientro sarà fondamentale per completare la rosa e affrontare nel modo migliore il match contro il Pisa, una squadra da non sottovalutare e che si è dimostrata molto competitiva in casa.

In sintesi, il lavoro settimanale di allenamento del Verona si sta svolgendo in un clima di concentrazione e determinazione. La sosta rappresenta una preziosa occasione per ricaricare le energie e sistemare alcuni aspetti tattici. Con il gruppo quasi al completo, i gialloblù puntano a farsi trovare pronti per tornare in campo con il giusto spirito e portare a casa un risultato positivo.

