Allenatore Lecce, sarà Di Francesco il nuovo allentore dei giallorossi! Accordo annuale più opzione per il tecnico

Dopo giorni di contatti e trattative, il Lecce ha scelto: sarà Eusebio Di Francesco il nuovo allenatore per la stagione 2025/2026 in Serie A. L’intesa è stata raggiunta oggi, lunedì 16 giugno, al termine di un incontro a Milano tra il tecnico abruzzese e il direttore generale giallorosso Pantaleo Corvino.

Il summit si è rivelato decisivo per la definizione degli ultimi dettagli e ha prodotto la tanto attesa fumata bianca. Di Francesco ha accettato un contratto annuale, con opzione per il secondo anno legata al raggiungimento dell’obiettivo salvezza.

Prima dell’annuncio ufficiale, resta solo da formalizzare la risoluzione contrattuale con il Venezia, club con cui è ancora sotto contratto. Una volta conclusa questa formalità, il Lecce potrà presentare il suo nuovo tecnico, pronto a raccogliere l’eredità lasciata da Marco Giampaolo.

Per Eusebio Di Francesco si tratta di un ritrno in Puglia dopo aver allenatato nel 2011 i salentini per 13 partite in Serie A. Con la nuova avventura sulla panchina del Lecce sarà la terza stagione consecutiva in Serie A, dopo le esperienze con Frosinone e Venezia. In entrambi i casi, il tecnico è riuscito a condurre le sue squadre fino all’ultima giornata nella lotta salvezza, sfiorando la permanenza nel massimo campionato.

Il Lecce, reduce da un’annata difficile ma conclusa con la salvezza, ha scelto un profilo con esperienza e conoscenza della categoria. L’obiettivo della società è chiaro: costruire una squadra competitiva e garantirsi un’altra stagione tra le grandi del calcio italiano.

Con l’arrivo di Eusebio Di Francesco il club salentino si prepara a una nuova fase del proprio progetto tecnico, puntando sulla solidità tattica e sull’esperienza dell’ex tecnico di Roma, Sassuolo e Cagliari.