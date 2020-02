Allenatore Milan, scontro nel club: Maldini e Boban su Allegri, Gazidis vuole Rangnick

Due anime divise nel Milan per il prossimo allenatore: Maldini e Boban vorrebbero Allegri mentre Gazidis punta Rangnick

Difficilmente Stefano Pioli sarà confermato sulla panchina del Milan per la prossima stagione. A meno che i rossoneri non si qualifichino in Champions o non vincano la Coppa Italia, l’ex tecnico di Bologna e Inter saluterà.

Secondo La Gazzetta dello Sport ci sono due anime diverse nel club per scegliere a chi affidare la panchina del Milan. Da una parte ci sono Paolo Maldini e Zvonimir Boban, quindi coloro che guidano la parte sportiva del Diavolo, che vorrebbero affidare il Milan a Massimiliano Allegri, dall’altra invece c’è l’ad Ivan Gazidis che vorrebbe al contrario dare la panchina a Ralf Rangnick. Per convincere Allegri serve un progetto serio e vincente inoltre, come riporta la Rosea, sulle tracce del tecnico livornese ci sarebbe anche la Juve.