Allenatore Milan, nuovo nome per il successore di Conceicao: un profilo gradito alla dirigenza rossonera

Allenatore Milan, nuovo nome per il possibile successore di Sergio Conceicao: il profilo convince la dirigenza rossonera, ecco di chi si tratta

Come riferito da Tuttosport, uno dei candidati come nuovo allenatore del Milan della prossima stagione da tenere fortemente in considerazione per la panchina è Vincenzo Italiano, attuale tecnico del Bologna in scadenza a giugno del 2026 con un ingaggio da 2.1 milioni di euro, bonus inclusi.

L’ex Fiorentina piace per la capacità di valorizzare tutti i calciatori a disposizione e di raggiungere importanti risultati (tre finali con la Fiorentina e media punti migliorata rispetto a Thiago Motta). Valutazioni in corso in casa rossonera, dove i profili di tecnici come Allegri e De Zerbi sono altrettanto solidi, oltre alle suggestioni Gasperini o Ancelotti.