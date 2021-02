Allenatore Napoli: no di De Laurentiis a Benitez. Lo vuole per un altro ruolo

Aurelio De Laurentiis avrebbe detto no a Rafa Benitez nel ruolo di allenatore: il presidente del Napoli ha in mente un altro ruolo

Le strade di Gennaro Gattuso e del Napoli non sembrano mai essere state così divergenti: scontato il suo addio a giugno ma non è da escludere una separazione prematura.

Tuttosport rivela come Rafa Benitez non sia nel novero degli allenatori voluti da De Laurentiis: lo vorrebbe invece come direttore tecnico e supervisore sul mercato. Resta dunque sempre in lizza per il ruolo di allenatore il grande ex Walter Mazzarri.