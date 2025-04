Allenatore Roma, salta Pioli? L’allenatore italiano verso la permanenza all’Al-Nassr. Le ultime

La Roma è ancora alla ricerca del tecnico che guiderà la squadra nella prossima stagione, ma al momento la situazione sembra in stallo, con il club giallorosso concentrato a chiudere al meglio il campionato, per centrare la qualificazione in Champions League.

Intanto, arrivano dall’Arabia Saudita delle novità su uno dei profili accostati in questi mesi alla panchina romanista. Secondo quanto riferito dall’emittente Al-Riyadiyah, Stefano Pioli, ex tecnico del Milan, non avrebbe intenzione di lasciare l’Al-Nassr, dove è legato da un contratto fino al 2026 che gli garantisce un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione.